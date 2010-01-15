Тігіпко: не поставимо на місце Бухарест - не доб'ємося поваги і в Москві

Кандидат у президенти Сергій ТІГІПКО наголошує, що українська влада повинна жорстко реагувати на заяви з Бухареста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він сказав, коментуючи інтерв`ю газеті «Комсомольская правда» депутата Європарламенту, голови партії «Велика Румунія» Вадима ТУДОРА, у якому той заявив, що «Україна є штучною державою, яка незаконно утримує румунські території». «Я нічого не чув про українську культуру, можливо, це моя провина. Українці, без сумніву, теж діти Божі, але їх терзає непомірна гордість, яка не спирається на жодні історичні факти. Мені не подобається, що внаслідок пакту Молотова-Ріббентропа румунські мої брати і сестри замкнені в українській в`язниці», – наголосив європарламентарій.

«Членство у ЄС не зменшило апетитів румунських експансіоністів», - зауважив С.ТІГІПКО.

«ТУДОР є представником табору радикальних румунських націоналістів, але він говорить про те, що думають більш респектабельні політики в Бухаресті. У процесі інтеграції до ЄС і НАТО Румунія лише декларативно визнала українські кордони. Очевидно, що зараз членство в європейських інститутах румуни використовують для того, щоб доводити, що їхніх побратимів в Україні нібито утискають», – зазначив С.ТІГІПКО. Він додав, що, підключившись до хору східноєвропейських країн, які взялися жорстко критикувати пакт Молотова-Ріббентропа, у Києві ніхто навіть не задумався про те, що Україна чи не найбільше виграла від цього документа.

«Останніми роками для української дипломатії відстоювання національних інтересів було синонімом жорсткого курсу щодо Росії. Насправді наш найбільш небезпечний суперник – по інший бік від наших кордонів. Поки ми не поставимо на місце Бухарест, ми не доб`ємося поваги і в Москві», – підкреслив кандидат у президенти.