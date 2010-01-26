Україна і ЄС визначили 80 пріоритетів

Україна і Європейський Союз визначили близько 80 пріоритетів на 2010 рік, які українська сторона зобов’язується виконати в рамках реалізації Порядку денного асоціації Україна-ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили директор Координаційного бюро з європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів Вадим ТРЮХАН і директор з питань Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії генерального директорату Європейської комісії із зовнішніх відносин Гуннар ВІГАНД сьогодні на брифінгу у Києві. Ці посадовці сьогодні провели у Києві перше засідання спільного комітету, що відбулося в рамках нещодавно ухваленого Порядку денного асоціації Україна-ЄС.

Як підкреслив В.ТРЮХАН, метою засідання спільного комітету є визначення пріоритетів України, які держава зобов’язується виконати на своєму шляху до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Він повідомив, що на 2010 рік визначено близько 80 таких пріоритетів.

У свою чергу, Г.ВІГАНД зазначив, що йдеться про практичні кроки української сторони у здійсненні конкретних реформ у сфері боротьби з корупцією, адаптації законодавства, що регулює державні закупівлі, заходи фітосанітарного захисту, а також інші економічні та політичні питання, виконання яких повинні наблизити Україну до ЄС.

Представник Європейської комісії також висловив сподівання, що Україна нарешті вийде із «глухого політичного кута» і рухатиметься далі шляхом реформ.

Він також висловив упевненість у продовженні євроінтеграційного курсу України, про що заявили обидва кандидати у президенти, які вийшли у другий тур виборів.

Крім того, Г.ВІГАНД висловив сподівання, що переговори між Україною та ЄС про підписання угоди про асоціацію завершиться у 2010 році.

«Ми очікуємо на це, сподіваємося, це наша амбіція. Але кінцевої дати завершення переговорів немає», - уточнив він позицію Євросоюзу з цього питання.

У свою чергу, В.ТРЮХАН також підкреслив: «Щойно одна з переговорних сторін визначає для себе якісь часові рамки – інша ніколи не піде на поступки. Апріорі говорити про якісь конкретні дати згубно, насамперед, для сторони, яка визначає такі рамки».

Крім того, В.ТРЮХАН критично оцінив позицію деяких українських політиків, які у питанні підписання угоди про асоціацію Україна-ЄС намагаються називати конкретні дати, що, за його словами, негативно впливає на якість і позицію України в переговорному процесі.