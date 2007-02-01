Найдорожчий у світі острів продають за $75 мільйонів (фото)

Журнал Forbes опублікував список найдорожчих приватних островів. Перше місце – у острова Вату Вару, який коштує 75 мільйонів доларів і розташований у районі Фіджі, поряд із іншим островом, на якому живе актор Мел Гібсон.

острів Вату Вара

Друге місце в списку посідає острів Ронде, що знаходиться на території Гренади. Його продають за 70 мільйонів доларів.

острів Ронде

Третє місце розділили острів Великий Ханс Лоллік, що затесався серед Віргінських островів США і мексиканський острів Серральво. Вони коштують по 45 мільйонів доларів.

острів Великий Ханс Лоллік

острів Серральво

Для тих, кому не подобається купувати острови, журнал підготував рейтинг їх орендної плати. Тут лідирує багамський острів Муша Кей, який можна зайняти всього за 325 тисяч доларів на тиждень.

острів Муша Кей

На другому місці - теж багамський Нігард Кей, тиждень відпочинку на нім коштує 245 тисяч доларів.

острів Нігард Кей

Третє місце займає Моту Тане, що знаходиться у Французькій Полінезії, який можна зняти за 230 тисяч доларів на тиждень.

острів Моту Тане

Нагадаємо, що недавно Forbes опублікував статтю про найдорожчий будинок світу, який будує мільярдер Тім Бліксет. Цей будинок коштуватиме 155 мільйонів доларів, що в два рази перевищує вартість найдорожчого острова миру.

Лента.ру

Фото з сайту forbes.com