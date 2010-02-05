Касьянов відзначає зростання протестних настроїв у Росії

Один з лідерів російської опозиції Михайло КАСЬЯНОВ відзначає зростання протестних настроїв у російському суспільстві.

Таку думку він висловив у бесіді з власним кореспондентом УНІАН у Брюсселі, коментуючи демонстрацію протесту, що пройшла минулої неділі, 31 січня, у Калінінграді і зібрала близько 10 тис. осіб.

«Ну, насамперед, у Калінінграді, звичайно, це ті події, на які ми очікували ще раніше. На Далекому Сході вони були приблизно з рік тому, тепер - у Калінінграді, і пов`язані вони, перш за все, з непродуманими діями російської влади в економічній сфері», - сказав М.КАСЬЯНОВ.

«Те, що ці демонстрації, і ця незадоволеність вже виливається у політичні гасла, такі як «Геть уряд області!», «Геть уряд Росії!», це говорить про те, що громадська думка і протестні настрої в суспільстві зростають з кожним днем», - додав він.

Водночас, за словами російського опозиціонера, влада Росії не чує цього і намагається шукати не причини виникнення незадоволення, а відповіді на запитання з приводу того, як такий великий мітинг міг бути організований і проведений.

«Вони борються з тим, як власті місцеві дозволили і не помітили такого напруження. Однак не думають про те, чому ж народ такий схвильований. Це стандартна характеристика нинішньої влади – спрощувати все і виконувати той підхід до розв’язання проблем, який звучить приблизно так: «Тримати всіх у шорах», - сказав М.КАСЬЯНОВ.

Він також висловив думку, що наслідком мітингу протесту в Калінінграді стане лише посилення тиску на громадян і зміцнення правоохоронних органів і нагляду.