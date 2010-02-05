Медведєв підписав нову військову доктрину Росії

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ затвердив нову військову доктрину країни, а також документ "Основи державної політики у сфері ядерної заборони до 2020 року". Про це глава держави заявив сьогодні на нараді з постійними членами Ради безпеки Росії, передає РІА «Новости».

Як нагадує Лєнта.ру, 1 лютого 2010 року секретар Ради безпеки Микола ПАТРУШЕВ повідомляв, що доктрина готова і прийнята, і її залишилося лише затвердити президентським указом. Після цього текст документа має бути опублікований.

Раніше М.ПАТРУШЕВ розповідав про те, які положення ввійдуть до нової редакції російської військової доктрини. Зокрема, документ передбачає можливість завдання упереджувального ядерного удару по агресору в критичних для національної безпеки ситуаціях. При цьому застосовувати ядерну зброю для відбивання агресії із застосуванням звичайних засобів ураження Росія зможе не тільки у великомасштабній, а і у регіональній і навіть у локальній війні. Відзначимо, що схожі принципи декларувалися і в попередній версії доктрини, прийнятій у 2000 році.

Новий документ містить ряд нових вимог до російського оборонно-промислового комплексу, зокрема - вимога уніфікації озброєнь і комплектуючих для них для економії засобів. Найважливішим завданням Росії в доктрині названо запобігання і заборону будь-яких збройних конфліктів.