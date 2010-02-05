Україну поставили в приклад 166 країнам

Україну відзначили серед 26 країн, які вчасно сплатили внески до регулярного бюджету Організації Об`єднаних Націй.

Лише 26 країн своєчасно сплатили внески до регулярного бюджету ООН на 2010 рік, повідомляє Центр новин ООН.

При цьому більшість країн не виконала свої фінансові зобов`язання перед організацією, правила якої вимагають, щоб внески до регулярного бюджету за поточний рік було сплачено до 31 січня.

Проте до цієї дати лише 26 з 192 країн - членів ООН повністю сплатили внески до регулярного бюджету на 2010 рік. У короткому списку країн, що вчасно розрахувалися з Організацією, – Вірменія, Таджикистан, Україна і Естонія. До 1 лютого свої фінансові зобов`язання перед Організацією повністю виконали ще Латвія і Самоа.

Також з незначним запізненням – 4 лютого – в повному обсязі сплатила свій внесок Російська Федерація.

Слід зазначити, що розмір внеску кожної держави до регулярного бюджету визначається як частка від загальних витрат Організації. Шкалу внесків кожні три роки визначає Генеральна Асамблея ООН. При цьому враховуються рівень розвитку економіки і чисельність населення країн-членів.

Зокрема для України у поточному році ця сума становила 1,8 млн. доларів.

Як відомо, фінансові зобов`язання члена ООН складаються з трьох частин: внесок до регулярного бюджету, виплати на миротворчість і витрати на утримання міжнародних трибуналів. Зараз існує ще і окремий кошторис витрат на капітальний ремонт будівлі штаб-квартири ООН в Нью-Йорку.