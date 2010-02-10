ВПС і ППО Росії і України проведуть командно-штабні тренування

Двосторонні командно-штабні тренування сил ВПС і ППО Росії і України відбудуться восени 2010 року.

Про це повідомив у Володимирі на засіданні Координаційного комітету з питань протиповітряної оборони (ППО) при Раді міністрів оборони держав СНД головком ВПС Росії, генерал-полковник Олександр ЗЕЛІН, що є головою комітету.

«У жовтні 2010 року між органами управління і черговими по ППО силами ВПС Росії і Повітряних сил Збройних сил України відбудуться двосторонні командно-штабні тренування», - сказав О.ЗЕЛІН, повідомляє РІА “Новости”.

Він також повідомив, що в третьому кварталі поточного року відбудуться методичні збори з керівним складом служб безпеки польотів і фахівців Збройних сил держав СНД, що відповідають за бойове застосування єдиної системи державного упізнання радіолокації "Пароль", а також спільні командно-штабні навчання "Рубіж-2010" у Центрально-Азійському регіоні колективної безпеки.

Як повідомляв УНІАН, українську делегацію на засіданні Координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони держав СНД очолює командувач Повітряними силами Збройних Сил України генерал-полковник Іван РУСНАК.