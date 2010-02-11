Турецький мільярдер отримав 11 років за розтрату

Турецький мільярдер Мехмет КАРАМЕХМЕТ одержав 11 років і 8 місяців в`язниці за розтрату коштів банку Pamukbank, який йому належав до 2002 року. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Бізнесмен, зокрема, звинувачується у неналежному використанні виданих банком позик. Чи був він сам одержувачем коштів, і яка була сума розтрачених позик, агентство не уточнює. Крім тюремного ув‘язнення вирок суду включив штраф у розмірі 472 мільйони турецьких лір (близько 227 мільйонів євро).

У захисту ще є шанс оскаржити вирок.

Суд не став ув‘язнювати М.КАРАМЕХМЕТА, взявши з нього підписку про невиїзд.

За оцінками журналу Forbes, у 2009 році статок М.КАРАМЕХМЕТА був другим за величиною в Туреччині. Йому належить холдинг Cukurova Group, який, зокрема, володіє 14 відсотками акцій найбільшого турецького мобільного оператора Turkcell.

Pamukbank належав М.КАРАМЕХМЕТУ до 2002 року, потім через неповернення кредитів він був націоналізований турецькою владою. У результаті фінансових труднощів М.КАРАМЕХМЕТ був вимушений продати другий банк Yapi Kredi, що належав йому, щоб виплатити більш як 4 мільярди доларів Фонду страхування банківських вкладів.