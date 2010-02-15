Придністров'я запрошує на свою територію російську армію назавжди

Придністров`я готове розмістити на своїй території російські оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер».

Як передає кореспондент УНІАН, про це придністровський лідер Ігор СМИРНОВ сказав на прес-конференції в Москві.

«Що стосується «Іскандера», ми давно сказали - ми готові», - сказав І.СМИРНОВ.

Він нагадав, що раніше керівництво Придністров`я зверталося до РФ з проханням залишити свою військову присутність в регіоні «навіки».

І.СМИРНОВ запевнив, що Придністров`я готове розмістити на своїй території будь-які військові підрозділи, які необхідні РФ.

«Ми не заперечуємо проти розміщення російських військ зі штатним або будь-яким іншим озброєнням для захисту придністровського, російського народу», - сказав він.

Кажучи про способи транспортування цих комплексів до Придністров`я, І.СМИРНОВ зазначив, що це питання має вирішити Росія.

Також, за його словами, рішення Румунії розмістити на своїй території елементи американської ПРО не буде чинником, що стабілізує ситуацію в регіоні.

Як повідомлялося, нещодавно у ЗМІ з`явилася інформація про те, що в Придністров`ї можуть бути розміщені російські оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер» як відповідь на плани США розгорнути елементи ПРО в Румунії.

Раніше керівництво РФ заявляло про готовність розмістити комплекси «Іскандер» в Калінінградській області, але відмовилася від цих планів після відмови США розміщувати елементи в Польщі і Чехії.

5 лютого Держдепартамент США підтвердив, що елементи американської системи протиракетної оборони заступлять на бойове чергування в Румунії вже до 2015 року.

Оперативно-тактичний ракетний комплекс “Іскандер” здатний ефективно уражати вогневі засоби супротивника, об`єкти систем протиракетної і протиповітряної оборони, авіацію на аеродромах, центри управління і зв`язку, важливі об`єкти цивільної інфраструктури на дальності до 280 км.