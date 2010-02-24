Страйк паралізував Грецію: авіасполучення з країною немає взагалі

У Греції в середу проходить всеохоплюючий страйк громадян на знак протесту проти програми жорсткої економії, яку збирається втілити уряд. Не ходить транспорт і скасовано все авіасполучення.

Як передає "Німецька хвиля", упродовж двох останніх днів провідні профспілки країни особливо активно закликали громадян долучитися до генерального страйку в середу. У середу опівночі на ці заклики відповіли передусім авіадиспетчери. Припинивши свою роботу, вони паралізували можливість проведення й міжнародних авіарейсів. Більшість поїздів, автобусів та інший громадський транспорт також не ходить. Не працюють і державні установи, школи та університети. На телебаченні та радіо немає випусків новин, бо до страйку долучилися й журналісти. У державних лікувальних установах надається виключно невідкладна медична допомога.

Профспілки розраховують, що страйк підтримають до трьох мільйонів громадян. Утім, опитування громадської думки в Греції показали, що більшість населення виступає за жорстку економію державних коштів. А три чверті висловлюються навіть проти страйків в умовах нинішньої боргової кризи.