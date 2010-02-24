Лукашенко візьме участь в інавгурації Януковича

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО завтра візьме участь в заходах з нагоди інавгурації новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента Білорусі, А.ЛУКАШЕНКО сьогодні, 24 лютого, відбув з робочим візитом до України.

«Глава держави візьме участь в заходах з нагоди вступу на посаду новообраного Президента України В.ЯНУКОВИЧА, а також проведе ряд міжнародних зустрічей», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в інавгурації Президента України, як очікується, візьмуть участь 11 глав держав, четверо керівників міжнародних організацій, понад 15 міністрів закордонних справ і четверо глав парламентів інших країн. Більша частина гостей прилетить до Києва завтра вранці.

Згідно з програмою інавгурації, 25 лютого о 09.00 в Києво-Печерській лаврі пройде молебень. Потім о 10.00 у Верховній Раді В.ЯНУКОВИЧ складатиме присягу. Зустріч з керівниками іноземних делегацій і урочистий прийом відбудуться вдень. Після цього офіційні особи планують прибути в «Український будинок», а потім в Будинок прийомів.