Причина смерті Владислава Галкіна: попередні дані

За попередніми даними, смерть відомого російського актора Владислава Галкіна настала від гострої серцево-судинної недостатності.

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті при прокуратурі Росії.

«За попередніми даними, смерть В.Галкіна настала від гострої серцево-судинної недостатності. Зараз на місці працює слідча група, проводиться огляд місця події, призначена і проводиться судово-медична експертиза», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що тіло В.Галкіна без ознак насильницької смерті було виявлене сьогодні в квартирі одного з будинків, розташованого на Садово-Самотечній вулиці в Москві.

За цим фактом слідчими органами Слідчого комітету по місту Москві проводиться дослідча перевірка. За результатами перевірки буде прийняте процесуальне рішення.