ФСБ Росії доповіла Медведєву про винних у підриві «Невського експреса»

У Росії ФСБ викрила винних у підриві «Невського експреса» в листопаді минулого року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова ФСБ Олександр БОРТНИКОВ доповів сьогодні Президенту РФ Дмитру МЕДВЕДЄВУ.

«Після підриву «Невського експреса» в листопаді минулого року ФСБ організувала розробку однієї з бандгруп в Інгушетії, яка обгрунтовано підозрювалася в цьому злочині. В результаті оперативно-розшукових заходів були одержані додаткові матеріали, які підтверджували висунуту версію», - сказав О.БОРТНИКОВ.

За його словами, під час роботи спецслужб було виявлено ще 15 особливо небезпечних злочинів, здійснених цим бандитським угрупованням, зокрема, вбивства співробітників правоохоронних органів, підриви об`єктів життєзабезпечення та інфраструктури.

«У зв`язку з особливою небезпекою цієї бандгрупи було прийняте рішення провести спеціальну операцію, яку ми здійснювали силами ФСБ 2 - 3 березня цього року в селищі Екажево Назранівського району», - повідомив він.

О.БОРТНИКОВ повідомив, що в результаті спецоперації 10 активних учасників бандгрупи було затримано, 8 бойовиків, які чинили активний збройний опір, знищено.

«Серед убитих упізнано й одного з головних ідеологів бандпідпілля на Північному Кавказі Саїда Бурятського, він же Олександр Тихомиров», - сказав він.

О.БОРТНИКОВ також повідомив, що виявлено речові докази про причетність бандгрупи до підриву «Невського експреса», також знайдено компоненти вибухових пристроїв, ідентичних тим, які застосовувалися при підриві цього поїзду.

«На місці проведення спецоперації виявлено речові докази, які мають безпосереднє відношення до підриву поїзду, здійсненого цією бандгрупою в листопаді минулого року», - зазначив голова ФСБ.

«Було проведено генетичні експертизи бандитів на причетність до підриву поїзду «Невський експрес», скоєному в листопаді минулого року. Ці всі матеріали дають підставу вважати, що саме вони брали участь в цьому злочині», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, поїзд № 166 «Невський експрес» сполученням Москва - Санкт-Петербург зазнав катастрофу 27 листопада ввечері на Жовтневій залізниці приблизно в кілометрі від адміністративного кордону Новгородської і Тверської областей. Відповідно до основної версії правоохоронних органів, причиною катастрофи став теракт. За останніми даними, в результаті аварії «Невського експреса» загинули 27 чоловік.

МЗС України підтвердив, що в результаті катастрофи поїзду «Невський експрес» постраждав один громадянин України.