Клінтон пожартував зі здоров'я Чейні

Колишній президент США Білл Rлінтон пошуткував зі стану здоров`я віце-президента США при Джорджі Буші Діка Чейні. Про це повідомляє Associated Press.

На щорічній вечері, влаштовуваним клубом видних журналістів і видавців Gridiron Club для політичної та ділової еліти, Клінтон висловив упевненість в тому, що реформа охорони здоров`я, провести яку намагається адміністрація президента Барака Обами, зрештою все ж таки буде прийнята. При цьому, зазначив екс-президент, він не впевнений, що зможе дожити до цього знаменного дня.

"Це, ймовірно, трапиться вже не при нас з Діком Чейні", - відмітив Білл Клінтон, натякаючи на проблеми зі здоров`ям, що переслідують як його самого, так і колишнього прихильника президента Буша.

Білл Клінтон, нагадаємо, 12 лютого ліг у лікарню на операцію - йому було проведено стентування. Трохи більше тижня по тому допомога лікарів знадобилася вже Чейні, який багато років має проблеми з серцем - 23 лютого колишній віце-президент пережив свій черговий серцевий напад.

Що стосується вечері в Gridiron Club, то вона пройшла в традиційно дружній атмосфері і супроводжувалася жартами й іронічними коментарями присутніх. Цього року члени клубу і гості відзначали 125-річчя з дня першої зустрічі співтовариства.

Лента.ру