Китай проклав тунель під російським кордоном

00:45, 23 березня 2010
Світ
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Для імпорту нафти

Китай завершив прокладати під Амуром тунель, яким проляже трубопровід для імпорту російської нафти, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Сіньхуа.

Будівельні роботи під руслом найбільшої на російсько-китайському кордоні річки почалися 1 вересня 2009 року. У бурінні тунелю завдовжки 1,9 тисячі метрів були задіяні більше 80 робітників.

За словами представника Китайської національної нафтової корпорації, це був найскладніший момент у будівництві експортного нафтопроводу з Росії.

На початку березня міністр закордонних справ КНР Ян Цзечі повідомив, що прокладка нафтопроводу з Росії до Китаю закінчиться до кінця цього року, а його експлуатація почнеться в 2011 році.

Йдеться про створення відгалуження від нафтопроводу Східний Сибір - Тихий океан на КНР від населеного пункту Сковородіно до китайського Дацина. Цією гілкою до КНР щорічно постачатиметься до 15 мільйонів тонн нафти.

 

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