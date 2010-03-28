Місцеві вибори в Італії стануть випробуванням для Берлусконі

У неділю в Італії пройдуть регіональні вибори, які стануть найсерйознішим випробуванням для уряду Сильвіо Берлусконі за весь час після його повернення на головну посаду в країні два роки тому.

Вибори пройдуть у 13 з 20 регіонів Італії. Партія прем`єра "Народ свободи" контролює лише два з них.

Ще недавно опитування громадської думки вказували на те, що прем`єр і його партія можуть одержати більше голосів, ніж на попередніх виборах. Проте серія скандалів дещо послабила позиції Берлусконі.

Як повідомляє кореспондент Бі-Бі-Сі в Римі, слабкий результат на регіональних виборах може покращити позиції союзників Берлусконі по правлячій коаліції - партію "Північна ліга" - і посилити їх вплив на прем`єр-міністра.

Основними супротивниками коаліції виступають представники лівоцентристських партій, які представляють італійську опозицію.