Місцеві вибори в Італії стануть випробуванням для Берлусконі
Серія скандалів ослабила його позиції
У неділю в Італії пройдуть регіональні вибори, які стануть найсерйознішим випробуванням для уряду Сильвіо Берлусконі за весь час після його повернення на головну посаду в країні два роки тому.
Вибори пройдуть у 13 з 20 регіонів Італії. Партія прем`єра "Народ свободи" контролює лише два з них.
Ще недавно опитування громадської думки вказували на те, що прем`єр і його партія можуть одержати більше голосів, ніж на попередніх виборах. Проте серія скандалів дещо послабила позиції Берлусконі.
Як повідомляє кореспондент Бі-Бі-Сі в Римі, слабкий результат на регіональних виборах може покращити позиції союзників Берлусконі по правлячій коаліції - партію "Північна ліга" - і посилити їх вплив на прем`єр-міністра.
Основними супротивниками коаліції виступають представники лівоцентристських партій, які представляють італійську опозицію.