Барак Обама несподівано прибув до Афганістану

Президент США Барак ОБАМА прибув з несподіваним візитом до Афганістану, передає РІА "Новости" з посиланням на кореспондента Wall Street Journal.

«Вертоліт президента США приземлився після 20.00 за місцевим часом біля президентського палацу в Кабулі в рамках візиту, який не оголошувався заздалегідь, до Афганістану», - йдеться в повідомленні.

Президент прибув на своєму літаку о 19:25 за місцевим часом на авіабазу Баграм після нічного безпосадочного польоту, що тривав 12 годин 46 хвилин. Посадку було здійснено в темряві. Президент 10 хвилин йшов від літака, після чого зустрівся з генералом Стенлі МАККРІСТАЛОМ і спеціальним посланцем Карлом ЕЙКЕНБЕРРІ", - повідомив кореспондент.

«Після цього президент і супроводжуючі його журналісти пересіли на вертоліт, який доправив їх за 15 хвилин до Кабула», - наголошується в повідомленні.