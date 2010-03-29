Газовий договір з РФ «посварив» віце-прем'єра і главу МЗС Польщі

Затверджений у лютому польським урядом новий договір про постачання в країну і транзит російського газу привів до публічного конфлікту віце-прем`єр-міністра польського уряду Вальдемара ПАВЛЯКА і глави Міністерства закордонних справ РП Радослава СИКОРСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, віце-прем`єр і міністр економіки В.ПАВЛЯК публічно вступив у полеміку з главою МЗС, який недавно заявив, що новий польський-російський газовий договір може порушувати законодавство Європейського Союзу, до якого Польща приєдналася в 2004 році.

Офіційний лист В.ПАВЛЯКА був опублікований на офіційному веб-сайті Міністерства економіки РП. У листі віце-прем`єр висловлює здивування зауваженнями Р.СИКОРСЬКОГО, зазначаючи, що представники МЗС брали участь у газових переговорах, а міністерство надавало свою оцінку досягнутим домовленостям.

В.ПАВЛЯК спростовує заяви Р.СИКОРСЬКОГО про те, що новий газовий договір, який ще не підписаний сторонами, нібито порушує європейське законодавство. Зокрема, йдеться про рівний доступ до Ямальського газопроводу, що, на думку глави МЗС, робить неможливим затверджений договір.

"Рідко трапляється, що міністерства публічно сваряться про життєво важливий для економіки країни договір", - зазначила польська Dziennik Gazeta Prawna.

Як повідомляв УНІАН, уряд Польщі 11 лютого 2010 року після року переговорів з російським "Газпромом" затвердив договір про умови постачання російського газу в Польщу до 2037 року і його транзит у Німеччину до 2045 року.

Договір планувалося підписати до кінця березня.

Польська опозиція і ряд експертів вважають, що підписання нового газового контракту приведе до «забетонування» залежності поляків від газових постачань з Росії, котра після повалення комуністичного режиму в країні залишалася основним постачальником блакитного палива до Польщі.

«Газпром» і близькі до нього структури постачали в Польщу понад 90% імпортованого палива.

Польща за рахунок внутрішнього видобутку покриває близько третини необхідних обсягів газу.

Крім того, за оцінками експертів, Польща втратить 4,5 млрд. доларів чистого прибутку на транзиті російського газу на умовах нового договору.

Через польську територію проходить Ямальський газопровід, яким росіяни щороку постачають до Німеччини близько 30 млрд. кубометрів газу.