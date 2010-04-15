МінАП стурбоване збільшенням експорту з Білорусі

У Міністерстві аграрної політики України стурбовані порушеннями, які допускають білоруські експортери цукру і продукції тваринництва, а також збільшенням експорту цієї продукції на український ринок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, про це заявив міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Білорусь в Україні Валентином ВЕЛИЧКОМ.

М.ПРИСЯЖНЮК підкреслив, що значне збільшення поставок білоруської тваринницької продукції і цукру на український ринок жодним чином не додає позитиву в розвиток аграрного сектору України.

Він зазначив, що в 2009 році імпорт в Україну білоруської тваринницької продукції становив 69,77 млн. дол., що майже на 22% більше, ніж у 2008 році.

Згідно з чинним законодавством України, в країну дозволяється ввезення лише м`ясної продукції і сировини тварин, вирощених на території країни-експортера.

“На жаль, більшість проінспектованих переробних підприємств Республіки Білорусь не дотримується цих вимог. Крім того, українську сторону турбують питання демпінгових цін на білоруську тваринницьку продукцію”, – заявив М.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому він зазначив, що питання врегулювання поставок цукру в Україну неодноразово обговорювалося під час консультацій різного рівня, але конкретні шляхи вирішення цієї проблеми знайдені не були.

“Мінагрополітики щиро сподівається на вирішення проблемних питань і розширення українсько-білоруської співпраці в галузі АПК», – сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Зокрема, на думку міністра, конкретні шляхи активізації співпраці полягають у проведенні обома сторонами інспекції підприємств, зацікавлених у поставках безпечної і якісної тваринницької продукції на ринки України і Білорусі, в узгодженні питання щодо цінових параметрів ввезення в Україну білоруської молочної продукції, у визначенні кількісних параметрів поставок білоруського цукру.

Також у ході зустрічі сторони досягли домовленості про перспективний напрям співпраці між країнами у галузі сільськогосподарського машинобудування, зокрема, про створення спільного підприємства на базі ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» з виробництва зернозбиральних комбайнів.

Як повідомляв УНІАН, завтра, 15 квітня, у Києві відбудеться чергове засідання українсько-білоруської міжурядової комісії з питань торговельно-економічної співпраці, в ході якого планується підписання ряду двосторонніх документів.