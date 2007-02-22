Комусь потрібна 100-кілограмова монета з надчистого золота?

Канадський королівський монетний двір випустить золоту ювілейну монету вагою 100 кілограмів. Її вартість може становити 2 мільйони доларів, повідомляє сайт Breitbart.

Нова монета, для якої ще не придумали назви, буде продана обмеженим тиражем. При цьому вона виготовлятиметься лише після того, як на неї знайдуть покупця. Представники монетного двору заявили, що нова монета буде зроблена з надчистого золота, яке на тисячну частку чистіше, за те золото, що використовують при виготовленні інших монет.

Варто зазначити, що нова канадська монета, коштуватиме дорожче, ніж австрійська золота монета номіналом 100 тисяч євро. Австрійська монета досягає 37 сантиметрів в діаметрі і важить 31 кілограм.

Лента.ру