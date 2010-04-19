У «Борисполі» кажуть, що літають вже «майже скрізь»

Ситуацію в аеропорту «Бориспіль» нормалізовано. Про це УНІАН повідомила прес-секретар аеропорту Людмила ПЕТРІВ.

За її даними, в терміналах аеропорту вже немає ажіотажу і великого скупчення людей. «Все нормально, вже майже скрізь літаємо», – сказала вона.

За її словами, здійснюються всі перельоти, окрім тих напрямків, де все ще закритий авіапростір. Розпочато перельоти до Європи, окрім деяких напрямків Західної Європи.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку з переміщенням хмари вулканічного попелу, що утворився внаслідок виверження вулкану в Ісландії, 17 квітня були закриті повітряні зони України, відповідно - не працювали аеропорти. Сімферопольська повітряна зона була закрита з 15:00 17 квітня, Львівська повітряна зона з 00:00, Бориспільська повітряна зона з 03:00, Одеська повітряна зона з 09:00 і Дніпропетровська повітряна зона з 12:00 17 квітня.

Усі повітряні зони України були відкриті 18 квітня, аеропорти почали роботу.

18 квітня “Бориспіль” почав виконувати лише чартерні рейси і рейси в східному і південному напрямках, Європа була закрита.