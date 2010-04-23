Експерт: віддати Крим - майже те саме, що Курильські острови

Сьогоднішня опозиція України не зможе опротестувати домовленості про продовження базування Чорноморського Флоту РФ в обмін на зниження ціни на російський газ.

Таку думку в інтерв`ю власному кореспонденту УНІАН у РФ висловив заступник генерального директора Центру політичних технологій (РФ) Олексій МАКАРКІН.

«Я думаю, що найближчим часом українська опозиція навряд чи доб`ється якихось змін за цими угодами», - сказав О.МАКАРКІН.

Він нагадав, що діюча коаліція у ВР з погляду опозиціонерів суперечить Конституції, але Конституційний Суд став на бік влади.

«Думаю, що і в цьому разі велика вірогідність, що Конституційний Суд стане на бік влади», - сказав він.

Разом з тим, О.МАКАРКІН зазначив, що угоду підписано на 25 років і спрогнозувати, яку політику вестиме наступний Президент України і уряд складно. На його думку, якщо до влади прийде сьогоднішня опозиція, то це питання буде порушено знову.

Він упевнений, що нинішня більшість без проблем ратифікує цю угоду.

За словами О.МАКАРКІНА, для Росії базування Чорноморського флоту в Криму має, перш за все, символічне значення.

«Звичайно, важлива присутність в регіоні, але Чорноморський флот – це один із символів, який з психологічної точки зору важливий для росіян. Військова складова другорядна», - сказав він.

Він зазначив, що збереження бази в Криму – це майже те саме, що й збереження Курильських островів, передача яких буде психологічним шоком для російського суспільства.

О.МАКАРКІН зазначив, виходячи з цього, пролонгація договору щодо ЧФ РФ є, швидше, питанням внутрішньо політичним для російського керівництва.

Коментуючи слова Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про те, що Україна одержала додатково близько 40 млрд. дол. від підписаних домовленостей, експерт зазначив, що «в даному разі питання економіки для Росії – вторинне».

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня президенти України і Росії В.ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду про продовження на 25 років терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більш, ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.