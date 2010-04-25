В Іраку схопили сподвижника Хусейна

В Іраку затримали колишнього віце-президента країни, сподвижника Саддама Хусейна Іззат Ібрагім Ад-Дурі, повідомляє Sifi News

За голову Ад-Дурі раніше було призначено винагороду в $10 млн.

Ад-Дурі займав за часів правління Саддама пост заступника голови Ради революційного командування Іраку і, за деякими даними, формував таємну опозицію незадовго до скидання Саддама в квітні 2003 року. Вважається, що після арешту Саддама Ад-Дурі керував діяльністю іракських антиурядових формувань.

За даними місцевих ЗМІ, колишнього віце-президента знайшли в печері в районі гір Хамрін, де проводилася спецоперація проти бойовиків "Аль-Каїди".

Газета.ру