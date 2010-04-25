В Іраку схопили сподвижника Хусейна
15:59, 25 квітня 2010Світ
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Винагорода за голову Ад-Дурі - $10 млн
В Іраку затримали колишнього віце-президента країни, сподвижника Саддама Хусейна Іззат Ібрагім Ад-Дурі, повідомляє Sifi News
За голову Ад-Дурі раніше було призначено винагороду в $10 млн.
Ад-Дурі займав за часів правління Саддама пост заступника голови Ради революційного командування Іраку і, за деякими даними, формував таємну опозицію незадовго до скидання Саддама в квітні 2003 року. Вважається, що після арешту Саддама Ад-Дурі керував діяльністю іракських антиурядових формувань.
За даними місцевих ЗМІ, колишнього віце-президента знайшли в печері в районі гір Хамрін, де проводилася спецоперація проти бойовиків "Аль-Каїди".
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