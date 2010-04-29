Нейтральний статус не заважатиме Україні брати участь в операціях НАТО

Позаблоковий чи нейтральний статус України не є перешкодою для поглиблення та розширення її співпраці з НАТО, якщо держава сама до цього прагнутиме.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам начальник Управління планування сил Департаменту оборонної політики та планування Міжнародного секретаріату НАТО Френк БОЛАНД, який на чолі делегації експертів та представників штаб-квартири Альянсу перебуває з візитом у Києві.

“Кожна країна має право визначати свій міжнародно-правовий статус. Це є загальний принцип НАТО”, - наголосив він.

Водночас експерт зауважив, що серед 18 країн, які беруть участь у Процесі планування та оцінки сил (ініціатива НАТО, спрямована на підвищення рівня взаємної сумісності країн-партнерів і Альянсу), є, наприклад, Швейцарія, Швеція, Австрія, Фінляндія та інші, що, визначаючи свій міжнародно-правовий статус як нейтральний, активно співпрацюють з НАТО і беруть участь у багатьох ініціативах і операціях Альянсу.

“НАТО готове продовжувати фахову, конкретну співпрацю з Україною, незважаючи на зовнішньополітичний курс її керівництва, якщо держава сама цього бажатиме”, - резюмував експерт.