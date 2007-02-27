Розвідка США: Путін перебуває під впливом консерваторів

Володимир Путін прислухається до порад тих осіб в своєму оточенні, які дуже консервативні і підозріло ставляться до Сполучених Штатів, стверджує директор національної розвідки США Майкл Макконнелл.

"Ті, до кого він прислухається, вкрай консервативні, дуже підозрілі щодо США і інтерпретують події, доводячи, що Росію принижують чи сковують задля просування США", - заявив Макконнелл на слуханнях в сенатському комітеті з питань збройних сил.

На прохання заступника голови комітету, сенатора-республіканця Джона Ворнера прокоментувати нещодавній виступ Путіна на конференції в Мюнхені, яке сенатор порівняв з відомим виступом Микити Хрущова в ООН, голова американської розвідки повідомив, що для спецслужб США промова Путіна стала сюрпризом.

"Чесно кажучи, багато з нас, хто спостерігали за старим Радянським Союзом і нині спостерігають за сьогоднішньою Росією, були здивовані, але коли ми подивилися на промову, в ній не було нічого значно нового - просто все це було вперше зібране воєдино і заявлене в такий спосіб..." - заявив Макконнелл.

На запитання, чим він може пояснити такий виступ російського лідера, Макконнелл сказав: "Можливо річ у тому, що Путін виїздив звідти (з Мюнхена) на Близький Схід і... таким чином настроював себе на цей конкретний візит".

Він також зазначив, що в США звернули увагу на те, що потім відбулося деяке пом`якшення російської позиції.

На прохання сенатора Уорнера він також дав оцінку ситуації з демократією в Росії.

"Просування до демократії зробило крок назад в Росії", - стверджує Макконнелл, повідомивши, що, за даними американських спецслужб, тепер у РФ "більше можливостей для контролю над населенням, партіями і т. ін."

РІА «Новости»