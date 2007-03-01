США хочуть встановити радар ПРО на Кавказі
22:32, 01 березня 2007Світ
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Про це повідомив представник Міноборони
|Генрі Оберінг
Г.Оберінг також повідомив, що, швидше за все, встановленням ПРО в Східній Європі опікатиметься Північноамериканський аерокосмічний концерн Boeing Co. "Було б логічно доручити такий проект Boeing, проте ми готові розглянути можливість участі в ньому й інших компаній", - сказав він.
Раніше, в рамках задекларованого плану захисту від ракетного нападу з боку Ірану, Вашингтон домовився встановити на території Польщі 10 систем ракетних перехоплювачів. У сусідній Чехії США планують розмістити радіолокаційну установку.
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