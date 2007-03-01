США хочуть встановити радар ПРО на Кавказі

США мають намір встановити радар на Кавказі в рамках плану розміщення системи протиракетної оборони (ПРО) в Східній Європі, повідомив офіційний представник Міністерства оборони США генерал-лейтенант Генрі Оберінг. Проте при цьому він не уточнив, в якій саме частини Кавказьких гір буде поставлений радар, передає Reuters.

Г.Оберінг також повідомив, що, швидше за все, встановленням ПРО в Східній Європі опікатиметься Північноамериканський аерокосмічний концерн Boeing Co. "Було б логічно доручити такий проект Boeing, проте ми готові розглянути можливість участі в ньому й інших компаній", - сказав він.

Раніше, в рамках задекларованого плану захисту від ракетного нападу з боку Ірану, Вашингтон домовився встановити на території Польщі 10 систем ракетних перехоплювачів. У сусідній Чехії США планують розмістити радіолокаційну установку.