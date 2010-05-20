У Шотландії помер винахідник банкомата Джон Шеппард–Баррон

Йому було 84 роки. Ідея створення апарата, який може у будь-який час видавати паперові гроші, прийшла Шеппарду у середині 60-х років, коли він працював на компанію з виробництва цінних паперів. Перший цілодобовий банкомат з`явився в червні 1967 року, в Лондоні. Для зняття грошей використовувалися іменні ваучери, які необхідно було заздалегідь отримати в банку.

Эхо Москвы