Помер винахідник банкомата

09:22, 20 травня 2010
Світ
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Ідея прийшла Шеппарду у середині 60-х

У Шотландії помер винахідник банкомата Джон Шеппард–Баррон

Йому було 84 роки. Ідея створення апарата, який може у будь-який час видавати паперові гроші, прийшла Шеппарду у середині 60-х років, коли він працював на компанію з виробництва цінних паперів. Перший цілодобовий банкомат з`явився в червні 1967 року, в Лондоні. Для зняття грошей використовувалися іменні ваучери, які необхідно було заздалегідь отримати в банку.

Эхо Москвы

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