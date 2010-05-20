НАТО і ЄС рішуче засудили дії Північної Кореї

НАТО і Євросоюз рішуче засудили у четвер дії північнокорейських військових моряків, які, згідно з висновками Міжнародного слідчого комітету, потопили судно "Чхонан" у Жовтому морі, заявивши, що їх дії несуть загрозу безпеці в регіоні.

Міжнародний слідчий комітет представив у четвер докази того, що 26 березня підводний човен ВМС КНДР випустив торпеду по південнокорейському корвету "Чхонан", який затонув у Жовтому морі. Загинули 46 моряків.

КНДР назвала доповідь сфабрикованою, повідомляє агентство Ренхап. Як заявив неназваний представник вищого органу влади країни, Комісії з національної оборони, КНДР відповість "сильним фізичним ударом", якщо Південна Корея спробує напасти на Північ.

"Північноатлантична рада (Рада НАТО) у минулому рішуче закликала Північну Корею утриматися від акцій, які можуть призвести до зростання напруженості. НАТО знову закликає Пхеньян виконати свої міжнародні зобов`язання", - наводить РІА "Новости" заяву офіційного представника НАТО Джеймса Аппатурая.