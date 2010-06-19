Газпром: азіатський ринок для нас дуже-дуже перспективний

ВАТ «Газпром» планує довести обсяги поставок газу до Азії до рівня свого експорту до Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР, виступаючи на XIV Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

«Азіатський ринок для нас, для Росії, є ринком дуже-дуже перспективним. По-перше, це ринок для нас близький територіально, по-друге, це ринок дуже-дуже масштабний, і недалеко той час, коли ми почнемо постачання газу на азіатський ринок в обсягах, що зіставні з обсягами поставок газу на європейський ринок», - сказав О.МІЛЛЕР.

Водночас він зазначив, що європейським споживачам не варто турбуватися, оскільки для цього використовуватимуться різні ресурсні бази. Для Європи газ поставлятиметься із Західного Сибіру, для Азії – з ресурсної бази Східного Сибіру, до освоєння якої «Газпром» вже приступив.

«Для європейського ринку ми поставимо газу стільки, скільки треба буде нашим партнерам», - сказав О.МІЛЛЕР.