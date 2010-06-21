Розрив на виборах президента Польщі виявився меншим, ніж очікувалося

Розрив між кандидатом у президенти Польщі від правлячої партії "Громадянська платформа" Броніславом Коморовським і лідером партії "Право і справедливість" Ярославом Качинським становить 4,5% після опрацювання 94% бюлетенів.

За словами голови Державної виборчої комісії Стефана Яворського, за Коморовського проголосували 41,22% виборців, за Качиньського - 36,74%. На третьому місці лідер Союзу демократичних лівих сил Гжегож Наперальський з 13,68% голосів.

Ці результати на 3-4% відрізняються від отриманих під час екзит-полів.