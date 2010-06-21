Розрив на виборах президента Польщі виявився меншим, ніж очікувалося
07:59, 21 червня 2010Світ
4775 0
Опрацьовано 94% бюлетенів
|Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ
За словами голови Державної виборчої комісії Стефана Яворського, за Коморовського проголосували 41,22% виборців, за Качиньського - 36,74%. На третьому місці лідер Союзу демократичних лівих сил Гжегож Наперальський з 13,68% голосів.
Ці результати на 3-4% відрізняються від отриманих під час екзит-полів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter