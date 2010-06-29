Нетверезі росіяни змусили посадити в Ісландії літак Москва-Гавана

Нетверезі росіяни змусили посадити в Ісландії літак, який слідував за маршрутом Москва-Гавана.

Про це УНІАН повідомили в департаменті зв`язків з громадськістю і державними органами компанії «Аерофлот».

«26 червня під час виконання рейсу SU-333 Москва-Гавана командир повітряного судна прийняв рішення про вимушену посадку в аеропорту «Кефлавік» (Ісландія) через неадекватну поведінку двох пасажирів економічного класу - громадян Російської Федерації. Пасажири були в нетверезому стані, курили, лаялися, погрожували членам екіпажу і не реагували на зауваження», - йдеться в повідомленні.

Після прибуття в аеропорт «Кефлавік» командир повітряного судна викликав на борт поліцію. Відповідно до міжнародних правил стосовно заходів на недисциплінованих пасажирів поліцейські затримали хуліганів і доставили їх у поліцейську дільницю. Ці пасажири були внесені до списку «неспокійних пасажирів» компанії «Аерофлот – Російські авіалінії» і їм відмовлено у зворотному перельоті.

У повідомленні підкреслюється, що у разі злісного хуліганства окремих пасажирів і відсутності реакції на зауваження бортпровідників командир корабля має право прийняти рішення про вимушену проміжну посадку літака і передачі порушника порядку місцевим властям.

Збитків літаку завдано не було, безпека пасажирів була забезпечена. Виліт літака з аеропорту “Кефлавік” до Гавани відбувся через півтори години після здійснення вимушеної посадки.