Польща просить США допомогти у розслідуванні авіакатастрофи під Смоленськом

Генеральна прокуратура Польщі звернулася до США з проханням допомогти у розслідуванні причин авіакатастрофи під російським Смоленськом, яка забрала життя 96 польських громадян, у тому числі Президента Леха Качинського.

Як повідомив кореспонденту УНІАН у Польщі прес-секретар Генеральної прокуратури Матеуш МАРТИНЮК, відповідне звернення було надіслано американській стороні 5 липня.

Як сказав генпрокурор Польщі Аджей СЕРЕМЕТ у програмі „Крапка над і” у четвер ввечері, Польща просить США допомогти у з’ясуванні можливості використання елетронної зброї, яка б могла вивести з ладу обладнання президентського літака Ту-154.

Водночас А.СЕРЕМЕТ спростував повідомлення у деяких ЗМІ, що Польща просить також США дослідити можливість „штучного створення туману”.

За словами М.МАРТИНЮКА, зазвичай відповідь на звернення про надання правової домоги від держав, які не мають договору про спрощену процедуру, слід чекати кілька місяців. За його словами, США, як і Росія, не має такого договору з Польщею.

Водночас, сказав він, реальні терміни відповіді та передачі документів залежать від кожного окремого випадку.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Росії через майже три місяці після авіакатастрофи надала польській стороні часткову відповідь лише на одне з пяти прохань про правову допомогу.

Російські слідчі одразу після катастрофи назвали її причиною зачеплення крилом літака дерева в умовах сильного туману під час заходу на посадку.

У Польщі не виключають, що причиною трагедії стали неправильні дані, надані диспетчером аеродрому.