Медведєв двічі привітав Януковича із 60-річчям

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ привітав Віктора ЯНУКОВИЧА із 60-річчям і висловив найдобріші побажання успіхів у його діяльності на посту Президента України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови глав держав. Розмова відбулася за ініціативою російської сторони.

Крім того, Д.МЕДВЕДЄВ також направив В.ЯНУКОВИЧУ вітальне послання.

У посланні, зокрема, наголошується: «Ваш політичний і життєвий досвід, знання й енергія сьогодні повною мірою затребувані на високому посту Президента України, у справі зміцнення української державності».

Д.МЕДВЕДЄВ відзначає: «Значною мірою завдяки Вашій принциповій позиції послідовного прихильника рівноправної і взаємовигідної співпраці Росії й України останнім часом взаємодія наших країн дістала потужний імпульс».

Також Президент РФ вважає, що спільними зусиллями надано нової якості діалогу на вищому рівні.

«Запрацював механізм міждержавної комісії. Створено сприятливі передумови для просування торговельно-економічних відносин, реалізації великих інвестиційних проектів. Інтенсифікувалися контакти Росії й України в рамках Співдружності Незалежних Держав, з актуальних питань регіонального й міжнародного порядку денного. Упевнений, все це сприятиме повнішому розкриттю потенціалу російсько-українського стратегічного партнерства на благо братських народів наших країн, на користь зміцнення стабільності в Європі і світі», - йдеться в документі.

«У цьому контексті підтримуємо Ваші зусилля з активізації діалогу з європейськими партнерами, нарощування вкладу України у формування порядку денного конструктивної взаємодії на континенті», - додав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Ціную довірливі відносини, що склалися між нами, які дають змогу відверто обговорювати й ефективно вирішувати завдання подальшого розвитку і зміцнення історично тісних зв`язків Росії й України», - наголосив Президент Росії.

Як повідомляв УНІАН, 10-11 липня Д.МЕДВЕДЄВ візьме участь у неформальному саміті СНД у Криму.