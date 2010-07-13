У Польщі зіткнулися два пасажирські потяги

Велика залізнична катастрофа сталася сьогодні в Польщі. На залізничній станції Корзібі в районі Слупська зіткнулися два пасажирських поїзди, передає РБК.

Як повідомляє польський телеканал TVP, в результаті зіткнення постраждали 25 людей, п’ятеро госпіталізовані у тяжкому стані. Можливо, що частина поранених постраждали через паніку, що виникла, бо швидкість поїздів, які прибували до станції, була невеликою.

На місці зіткнення працюють представники оперативних служб Польщі. Триває рятувальна операція. Розпочато розслідування інциденту.

Неофіційно вже озвучено версії про помилку стрілочника й поломку залізничного устаткування.

Нагадаємо, 15 лютого ц.р. під Брюсселем в результаті лобового зіткнення двох пасажирських поїздів сталася найбільша за останні півстоліття залізнична катастрофа. Тоді загинули 18 людей, більш як 170 дістали поранення.