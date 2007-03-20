Чому українців не пустили до Брюсселя?

Депутат Європарламенту Міхал Томаш КАМІНСЬКІ (група правих партій, Польща) просить президента Європарламенту Ханса-Герта ПОТТЕРІНГА втрутитися в ситуацію з групою українських гостей, які мали відвідати Європарламент на запрошення М.КАМІНСЬКІ, але яким було відмовлено у візах Посольством Бельгії в Києві.

Як повідомив депутат кореспонденту УНІАН, він надіслав на ім`я Х.Г.ПОТТЕРІНГА листа, в якому виклав факт відмови у видачі віз групі з 45 українців.

«Я думаю, що він відповість на мій лист і як президент парламенту зробить якісь кроки у зв`язку з тим, що чинить бельгійська влада. Я сподіваюся, що буде звернення безпосередньо до бельгійських властей», - сказав М.КАМІНСЬКІ.

Він також підкреслив, що для нього ця ситуація має й другий аспект: чи мають право бельгійські власті втручатися в діяльність Європарламенту шляхом відмови у візах гостям цієї організації.

«Здається, за всіма законами ЄС ніяка влада ніякої країни-члена ЄС не має право впливати на внутрішню роботу парламенту. А це відноситься до внутрішніх правил і внутрішньої роботи парламенту, які гості приїжджають», - сказав М.КАМІНСЬКІ.

Депутат висловив обурення тим, що групі з 45 чоловік було відмовлено у візах без офіційного пояснення причин. «Офіційних пояснень ніяких не немає, і здається, це навіть надзвичайно. Як можна так ставитися до цивілізованих людей, які хотіли приїхати, заплатили гроші – по 35 євро з людини (вартість візи – УНІАН), а вони навіть не пояснюють ніякої причини, чому вони відмовляють у візах», - сказав депутат. «І це – образа для гостей, це – образа для Європарламенту, здається, тому я ще раз хотів би підкреслити: бельгійські власті, я думаю, не мають права впливати на те, кого депутати запрошують в Європарламент», - додав він.

М.КАМІНСЬКІ також зазначив, що це вже друге таке рішення бельгійських властей. Перше було прийняте в листопаді 2006 року, коли була сформована перша група українських гостей, які також не змогли потрапити до Брюсселя. Другій групі, сформованій наприкінці 2006 року, вдалося одержати візи, а третя група дістала відмову.

Депутат Європарламенту висловив думку, що таке рішення бельгійських властей дає дуже негативний сигнал Україні. «Ми створили дуже цікаву програму з НАТО, з ЄС, і я шокований тим, що бельгійські власті не тільки відмовили молодим людям, щоб вони приїхали і познайомилися з роботою європейських інституцій, а й тим, що вони навіть не назвали ніякої причини відмови», - підкреслив депутат.

За його словами, поїздка мала бути профінансована Європарламентом з коштів, які виділяються кожному депутатові на запрошення гостей зі своїх регіонів.

М.КАМІНСЬКІ уточнив, що група польських депутатів минулого року звернулася до Європарламенту з проханням використовувати частину коштів, призначених для них, на запрошення гостей, витрачати на гостей з України і дістала схвалення.

Як повідомляв УНІАН, Посольство Бельгії відмовило у видачі віз групі українців, які мали ознайомитися з роботою європейських інститутів на запрошення депутата Європарламенту.

За даними координатора проектів Інституту Євроатлантичної інтеграції Оксани ШУЛЯР, яка займалася оформленням документів, у групу із 45 чоловік входили представники МЗС, Верховної Ради, Конфедерації вільних профспілок, видань “Корреспондент”, “Київ-Пост”, телепрограми “Територія безпеки”, Севастопольської програми “Європейский вибір”, Комітету виборців України, Лабораторії законодавчих ініціатив, НРУ, Партії регіонів, “Нашої України” тощо.

Як зазначила О.ШУЛЯР, також була офіційна згода Європейського парламенту профінансувати візит групи українців до Брюсселя.

О.ШУЛЯР запевнила, що в Посольство Бельгії для отримання віз була подана вичерпна інформація про кожного члена групи.

“За результатами співбесіди посольство чітко сказало, що одна людина в групі не змогла чітко обкреслити мету поїздки і її відповіді не задовольнили працівників консульства. На основі цього посольство визначило, що група складається з людей, які не можуть чітко окреслити мету поїздки, і тому вони відмовляють всій групі, незважаючи на те, що кожна людина подавала документи на індивідуальну візу”, - повідомила О.ШУЛЯР. Крім того, за її словами, посольству не дуже сподобалося, що група “різношерста”, тобто до її складу входять журналісти, економісти і політики.

МЗС України готує ноту Посольству Бельгії, в якій буде висловлена стурбованість відмовою у видачі віз групі українців.