Єврокомісія віддає Польщу під суд

Європейська комісія в суді вимагатиме від Польщі припинити будівництво автодоріг в заповідниках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу в Брюсселі представник Єврокомісії Барбара ХЕЛФФЕРІХ (Barbara HELFFERICH).

“Єврокомісія звертається до Європейського суду з метою негайного припинення всіх будівельних робіт”, - сказала вона. Передусім, йдеться про дві об’їзні автодороги навколо міст Августов та Васильков.

Вона наголосила, що комісія не виступає проти будівництва автошляхів взагалі, але в даному випадку прагне захистити природу.

Б.ХЕЛФФЕРІХ також повідомила, що Єврокомісія отримала листа від польського уряду щодо будівництва цих автодоріг, однак лист не задовольнив комісію.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Єврокомісія направила Польщі листа “обгрунтованої позиції” – другий етап проведення розслідування про порушення законодавства ЄС.

Відповідь від Польщі мала надійти протягом семи робочих днів.

Довідка УНІАН. Влада Польщі погодилася на будівництво двох кільцевих автодоріг навколо міст Августов (Augustow) довжиною 17,1 км та Васильков (Wasilkow) довжиною 5,2 км в грудні 2006 року. Обидві кільцеві дорогі будуються з метою прискорення руху автотранспортним коридором Варшава-Гельсінкі, а також для посилення безпеки мешканців двох польських міст. Перша дорога має пройти по території долини Розпуда, а друга по території - Пущі Книшинської.

Єврокомісія направила перший запит до польської влади щодо будівництва цих автодоріг ще 15 грудня, однак отримана відповідь не задовольнила Єврокомісію.

9 лютого 2007 року Польща дала остаточний дозвіл на будівництво нових автодоріг.