86 тисяч людей врятовані в Росії в зоні пожеж

86 тисяч людей були врятовані з населених пунктів країни, які постраждали від пожеж. Про це ІТАР-ТАСС повідомили в управлінні інформації МНС Росії.

"Нині найскладніша ситуація складається в Нижегородській, Володимирській і Воронезькій областях, Мордовії, де пожежі загрожують кільком населеним пунктам", - зазначили в міністерстві.

У подоланні вогню від МНС Росії задіяно 180 тисяч осіб. "За необхідності здійснюється групування сил до складних районів". Зокрема, в боротьбі з пожежами задіяно більше тисячі співробітників МВС і тисячі військовослужбовців Міноборони.