Екологи звинуватили бразильську компанію у вбивстві 300 тисяч акул

У Бразилії активісти екологічної організації звинуватили місцеву компанію, яка займається рибним промислом, у вбивстві майже 300 тисяч акул з 2009 року, а також у незаконному продажу акулячих плавників.

Як повідомляє «Газета.ру», активісти Environmental Justice Institute мають намір відсудити у компанії Siglo do Brasil Comercio 790 млн. доларів.

За даними екологічної природоохоронної організації Oceana, щороку у світі виловлюють до 73 млн. акул. Масовий вилов цієї риби викликано, насамперед, збільшеним попитом на акуляче м’ясо.