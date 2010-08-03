Екологи звинуватили бразильську компанію у вбивстві 300 тисяч акул
08:38, 03 серпня 2010Світ
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Хочуть відсудити 790 млн. доларів
У Бразилії активісти екологічної організації звинуватили місцеву компанію, яка займається рибним промислом, у вбивстві майже 300 тисяч акул з 2009 року, а також у незаконному продажу акулячих плавників.
Як повідомляє «Газета.ру», активісти Environmental Justice Institute мають намір відсудити у компанії Siglo do Brasil Comercio 790 млн. доларів.
За даними екологічної природоохоронної організації Oceana, щороку у світі виловлюють до 73 млн. акул. Масовий вилов цієї риби викликано, насамперед, збільшеним попитом на акуляче м’ясо.
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