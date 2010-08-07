У Росії кількість загиблих від лісових пожеж зросла до 53 осіб, постраждало майже 500 осіб.

Про це УНІАН повідомили вчора у Міністерстві охорони здоров`я і соціального розвитку РФ.

«Надано медичну допомогу 471 громадянину, зокрема 72 особи госпіталізовані. На даний час на стаціонарному лікуванні перебувають 43 потерпілих внаслідок пожеж громадян. Загинуло 52 особи», - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що у осередках загоряння організовано чергування бригад швидкої медичної допомоги. В усіх пунктах тимчасового розміщення відкрито медичні пункти, організовано цілодобове чергування медичного персоналу.

За інформацією міністерства, всього охоплено пожежами 22 суб`єкти Російської Федерації.

У 12 суб`єктах Російської Федерації (Архангельська, Волгоградська, Володимирська, Іванівська, Кіровська, Ленінградська, Саратовська, Свердловська, Тульська, Ульяновська області, Республіки Марій-Ел і Татарстан) по медичну допомогу звернень не було. За даними суб`єктів Російської Федерації, особливо складна ситуація складається на території Білгородської, Воронезькою, Іванівської, Липецької, Московської, Нижегородської, Рязанської, Тамбовської областей і у Республіці Мордовія.

Сьогодні МНС РФ повідомило, що у Нижегородській області при розборі конструкцій згорілих будинків було знайдене тіло жінки, передає РІА «Новости». Таким чином, число загиблих зросло до 53 осіб.

За останніми даними, у Росії зареєстровано 853 осередки природних пожеж, зокрема 32 торфових.