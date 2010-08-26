Німецьку поліцію обмежили в праві обшукувати журналістів

Уряд Німеччини схвалив законопроект, який розширює права і свободи журналістів, повідомляє Лента.ру з посиланням на заяву міністра юстиції ФРН.

Зокрема, законопроект передбачає, що журналісти не переслідуватимуться за звинуваченням "у причетності до розголошення державної таємниці" у разі, якщо вони цитують дані, що містяться в таємних документах.

Законопроект обмежує повноваження поліції проводити обшуки у журналістів. Тепер обшуки можуть бути здійснені за наявності "достатніх" доказів здійснення журналістом протиправних дій, тоді як раніше поліція могла вдатися до обшуку просто на підставі підозр.

Законопроект став наслідком скандалу навколо авторитетного німецького журналу Cicero. 2005 року видання процитувало витяги з секретних документів федеральної кримінальної поліції, після чого в редакції пройшов обшук. 2006 року Конституційний суд вже визнав дії поліції порушенням свободи преси.

Зі свого боку представники фракції "Зелених" в бундестазі піддали новий законопроект критиці, як недостатній і половинчастий, звернувши увагу, що журналістів все ще можна переслідувати за звинуваченням у "підбурюванні до розголошення держтаємниці", наприклад, якщо вони намагаються одержати секретні відомості.