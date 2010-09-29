Китай ввійде до трійки найвагоміших голосів в МВФ

Китай за підсумками очікуваної реформи квот і голосів в Міжнародному валютному фонді може посісти третій або навіть другий рядок в організації за обсягом повноважень після основного "пайовика" МВФ - США, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Reuters та робочі матеріали фонду.

При такому сценарії, який поки що не затверджений, КНР залишить позаду "старі" економічні держави, що традиційно були у фонді на перших ролях, - Німеччину, Францію і Велику Британію.

Очікуваний перерозподіл голосуючих прав в МВФ дасть змогу посісти більш високі позиції у фонді багатьом державам, що розвиваються, зокрема Бразилії, Росії, Індії, Південній Кореї та Туреччині. Так випливає з документа фонду, який потрапив у розпорядженні Reuters. Агентство уточнює, що розробники реформи підготували чотири сценарії перерозподілу голосів, три з яких передбачають, що Китай перейде на третє місце за "вагою" в МВФ з нинішньої шостої позиції - більше голосуючих прав буде тільки у США і Японії.

Згідно з одним з варіантів реформи, КНР обходить за об`ємом голосуючих прав у МВФ Японію і посідає другу позицію слідом за Сполученими Штатами.

Порівняльна вага в МВФ інших зазначених держав також збільшиться. Зокрема, Індія пересунеться з 11-ого рядка на 9-й, а Бразилія - з 14-ого на 11-й.