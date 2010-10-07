Військові мають право на відпустку по догляду за дітьми

Російські чоловіки-військовослужбовці мають право на відпустку по догляду за дітьми, ухвалив у четвер Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), повідомляє Бі-сі-сі. Раніше розлучений батько трьох дітей Костянтин Маркін подав позов до ЄСПЛ, після того, як йому відмовило у відпустці по догляду за дітьми керівництво військової частини, де він служив.

За даними суду, російські норми з цього питання суперечать Європейській конвенції з прав людини.

Згідно із законодавством РФ, відпустка по догляду за дитиною надається її матері, батькові або близькому родичеві, за винятком чоловіка-військовослужбовця.