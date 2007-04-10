Дж.Буш підписав закон про підтримку вступу України і Грузії до НАТО

Президент США Джордж Буш підписав сьогодні закон про підтримку вступу Грузії та України до НАТО, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на прес-службу Білого дому.

Закон 2007 р. про консолідацію свободи в НАТО підтверджує підтримку подальшого розширення альянсу, а також дає Албанії, Хорватії, Грузії, Македонії та Україні право на отримання сприяння в рамках закону про участь в НАТО 1994 р. і дозволяє одержати необхідну військову допомогу в 2008 фінансовому році.

У середині березня ц.р. США схвалив законопроект, що дозволяє включити до складу НАТО ще п`ять країн - Албанію, Хорватію, Македонію, Грузію та Україну. Палата представників схвалила цей законопроект 6 березня 2007 р. Для набуття чинності йому не вистачало тільки підписа Дж.Буша.

Очікується, що законопроект дозволить сприяти названим країнам "в реалізації основних принципів демократії, вдосконаленні оборони і здійсненні реформ у галузі економіки".