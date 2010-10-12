Путін про транзитні ризики, нові ринки і зріджений газ

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН упевнений, що транзитні ризики залишаються головними при поставках газу до Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це він сказав на нараді з питань розвитку газової галузі до 2030 року у Новому Уренгої.

«Як ви знаєте, ми реалізуємо проекти будівництва «Північного потоку» і «Південного потоку», і тим самим надійно гарантуємо стабільність поставок європейським споживачам, знімаємо транзитні ризики, а це – і ми з вами це дуже добре знаємо – головні ризики сьогодні», - сказав В.ПУТІН.

Він підкреслив, що в Росії газу достатньо для внутрішнього споживання і для виконання всіх контрактних зобов`язань перед іноземними партнерами. «Головне – транспорт», - підкреслив В.ПУТІН.

За його словами, важливим питання залишається диверсифікація експорту газу. Він зазначив, що необхідно мати достовірні прогнози зростання споживання на всіх ключових регіональних газових ринках, і відповідно до них вибудовувати стратегію, активно працювати із споживачами, доводити переваги закупівель російського газу.

«Одночасно потрібно дивитися на нові ринки, що розвиваються, перш за все в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Нашим великим споживачем може стати Китай, а сахалінський газ вже вийшов на ринок Японії і Південної Кореї», - сказав В.ПУТІН.

Він запевнив, що Росія відкрита для діалогу з усіма партнерами, зацікавленими у придбанні російського газу.

«Найсерйознішу увага необхідно приділити інфраструктурі - газопроводи, морські термінали і так далі», - підкреслив В.ПУТІН.

Окрім цього, він зазначив, що, за всіма експертними оцінками, в глобальному газовому балансі зростатиме частка зрідженого природного газу.

«Вже до 2015 року прогнозується майже двократне збільшення ринку ЗПГ - необхідно враховувати цю тенденцію. Та й нам це руки розв`язує, як ви розумієте, саме вирішує завдання освоєння нетрадиційних для нас ринків», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що після пуску першого і поки що єдиного заводу ЗПГ на Сахаліні, російський газ зайняв близько 5% світового ринку цього товару.

«Тепер на черзі - нові проекти. І перш за все йдеться про створення великомасштабного виробництва ЗПГ саме тут, на Ямалі. Тут належить багато що зробити: побудувати завод ЗПГ і портову інфраструктуру, створити потужний флот криголамів, газовозів, вантажних суден льодового класу – і, бажано, все це повинне бути російського виробництва. Цей флот повинен забезпечити цілорічну доставку вантажів і вивіз вуглеводневої сировини з півострова Ямал», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що затверджено комплексний план з розвитку виробництва ЗПГ на півострові Ямал.