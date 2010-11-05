Тарасюк про ЄС, саміт і ключовий момент

Народний депутат України, співголова Комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС Борис ТАРАСЮК сподівається, що під час саміту Україна - ЄС 22 листопада в Брюсселі Україна отримає План дій щодо запровадження Європейським Союзом безвізового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

«Я думаю, це буде ключовим моментом саміту», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він також не виключає, що на саміті буде порушуватись питання щодо проведення місцевих виборів в Україні.

За його словами, цілком ймовірно, що до саміту Європарламент розгляне проект резолюції щодо ситуації в Україні.

Б.ТАРАСЮК зазначив, що під час саміту відбудеться обмін думками щодо розвитку взаємин між Україною та ЄС.

Він висловив сподівання, що після саміту розпочнеться процес «імплементації Плану дій щодо безвізового режиму з боку України».

Відповідаючи на запитання, коли, за його оптимістичними прогнозами, може бути запроваджений безвізовий режим, Б.ТАРАСЮК зазначив, що неодноразово говорилося, що доцільно було б це зробити до 2012 року, тобто до проведення Євро-2012 в Україні.

«Чи станеться це, чи ні, зараз ніхто не може сказати», - додав він.

Б.ТАРАСЮК підкреслив, що сьогодні в доповіді, яка була схвалена на засіданні Комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС, висловлена думка депутатів ВР і представників Європарламенту, що найкращою системною відповіддю на питання щодо безвізового режиму було б скасування віз для громадян України, котрі виїжджають з короткостроковими поїздками.