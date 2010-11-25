Південна Корея посилить військову присутність у Жовтому морі

На екстреній нараді південнокорейських відомств, яку вранці у четвер провів президент РК Лі Мен Бак, було ухвалено рішення про посилення присутності ВМС країни в Жовтому морі, передає ІТАР-ТАРС.

Зокрема було вирішено значно збільшити чисельність військового контингенту на південнокорейських островах.

Як повідомляє AP, Північна Корея, у свою чергу, заявила про готовність негайної військової відповіді у разі «бездумних провокацій» з боку США і Південної Кореї.

Газета.ру