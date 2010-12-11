У Стокгольмі сталися два вибухи: одна людина загинула

У центрі Стокгольма у суботу, 11 грудня, сталися два вибухи. Як повідомляє Associated Press, одна людина загинула, двоє поранені.

За даними поліції, перша бомба, закладена в автомобіль, вибухнула біля вулиці Королеви (Дроттнінггатан - Drottninggatan). Через невеликий проміжок часу в іншій частині вулиці пролунав другий вибух, що став причиною загибелі людини.

Наголошується, що на цій вулиці розташовано безліч магазинів і в суботу там було багато людей. Вибухи спричинили паніку: за свідченням очевидців, багато людей бігли, кричали.

Представник служби порятунку повідомив агентство, що в автомобілі, який вибухнув, лежали каністри з бензином. Що являв собою другий вибух, не уточнюється.