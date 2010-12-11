Посилено заходи безпеки на вокзалах у Москві

Співробітники транспортної міліції посилили заходи безпеки на всіх московських вокзалах з огляду на можливі несанкціоновані акції футбольних уболівальників. Про це ІТАР-ТАСС повідомила керівник прес-служби Управління на транспорті МВС Росії по центральному федеральному округу Тетяна Агапова.

"Нині підвищено заходи безпеки як на вокзалах, так і на прилеглій до них території, - зазначила вона. - Там зараз чергують посилені наряди міліції і ОМОН, які забезпечують громадський порядок і безпеку".

За словами Агапової, "обстановка на об`єктах транспорту перебуває під контролем, ніяких інцидентів поки не зареєстровано".