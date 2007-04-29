У В`єтнамі перекинувся човен з туристами: восьмеро людей загинули

У В`єтнамі в неділю перекинувся човен з туристами, 8 осіб загинули, повідомило національне телебачення.

За даними джерела, човен з 25 місцевими туристами на борту перекинувся за 5 кілометрів від берега в районі міста Дананг в центральній частині країни.

Човен був риболовецьким, проте власники використовували його для перевезення туристів, оскільки ті хотіли відвідати одну з місцевих визначних пам`яток.

Наразі на берег витягнуті тіла восьми людей. Пошуково-рятувальні роботи за участю морських прикордонників тривають. Уточнюється кількість зниклих без вісти, зазначає РІА “Новости”.