У В`єтнамі перекинувся човен з туристами: восьмеро людей загинули
17:31, 29 квітня 2007Світ
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Тіла витягнули на берег
У В`єтнамі в неділю перекинувся човен з туристами, 8 осіб загинули, повідомило національне телебачення.
За даними джерела, човен з 25 місцевими туристами на борту перекинувся за 5 кілометрів від берега в районі міста Дананг в центральній частині країни.
Човен був риболовецьким, проте власники використовували його для перевезення туристів, оскільки ті хотіли відвідати одну з місцевих визначних пам`яток.
Наразі на берег витягнуті тіла восьми людей. Пошуково-рятувальні роботи за участю морських прикордонників тривають. Уточнюється кількість зниклих без вісти, зазначає РІА “Новости”.
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