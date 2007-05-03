Росія відмовилася від естонських цукерок

Російські торгові роздрібні мережі відмовилися від закупівлі продукції найбільшої в Естонії кондитерської фабрики Kalev.

Як повідомив РІА Новостипредставник компанії Юрінат - офіційного дистриб`ютора цукерок Kalev, напередодні основні замовники цієї продукції ВАТ “Седьмой континент” і Федеральна мережа Вестер відмовилися від закупівель і мають намір повернути залишки продукції зі своїх супермаркетів.

"Поки відмов від дрібного роздрібу не надходило. Проте ми, у свою чергу, припинили відвантаження продукції з фабрики", - зазначив представник Юрінат.

Згодом крім Сьомого континенту роздрібні мережі “Копейка” і “Самохвал” заявили про припинення продажу естонських товарів.

Раніше мерія Москви розповсюдила офіційну заяву мера столиці Юрія Лужкова, в якому він закликає державні і муніципальні організації Росії заморозити всі фінансові і економічні відносини з Естонією, влада якої ухвалила рішення перенести пам`ятник радянським воїнам в Таллінні.

На початку квітня з подібним закликом виступив перший віце-прем`єр РФ Сергій Іванов. Він закликав росіян відмовитися від купівлі естонських товарів і відвідин цієї країни для відпочинку, "висловити тим самим своє ставлення до цієї недружньої акції естонської влади".